كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي اليوم.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بكوريا الجنوبية في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب الساحل الشرقي في رابع عملية إطلاق تقوم بها بيونغ يانغ خلال أسبوع.
وأفاد خفر السواحل الياباني بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين يشتبه في أنهما صاروخين باليستيين، لافتا النظر إلى أن مسار المقذوفين كان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وعلى ارتفاع 50 كيلومترا.
ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أن أجرت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات عسكرية مشتركة منذ نحو خمس سنوات.
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