طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة وجازان وعسير والباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة بمكة المكرمة، و38 درجة بالمدينة المنورة وجدة، و37 درجة بالرياض، و28 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

