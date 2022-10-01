“سُبل” تُبرز مميزات وفوائد الاشتراك في خدمة “أوفر”

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أبرزت مؤسسة البريد السعودي “سُبُل”، الفوائد والمميزات الخاصة بخدمة “أوفر” والتي جرى إطلاقها لتوصيل الوثائق الحكومية والرسائل والطرود والمستندات إلى المنازل.

وأوضحت المؤسسة أن مميزات الخدمة تتضمن استلام جميع الشحنات الواردة دولياً وداخلياً على عنوان العميل الوطني بغض النظر عن نوع الشحنة، إلى جانب إمكانية الاشتراك في صندوق البريد مع خدمة تحويل محتوى الصندوق البريدي من الشحنات وتوصيلها لعنوان العميل.

ولفتت إلى أن المميزات تشمل الإعفاء من رسوم توصيل الوثائق الحكومية، مع توفير توصيل عدد من الشحنات دون رسوم بمعدل شحنتين من خدمة عالمي بحد أقصى 3 كجم لكل شحنة، وإرسال شحنتين اقتصادية داخلياً.



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Source akhbaar24

