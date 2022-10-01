“المرور”: نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم بالمركبة “مخالفة”

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حذّرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من القيام بنقل الركاب في الأماكن غير المُخصصة لهم في المركبة.
وأوضح “المرور”، أن نقل الركاب في الأماكن غير المُخصصة لهم في المركبة.يُعد مخالفة مرورية، مشيراً إلى أن ارتكاب هذا الأمر يُعرّض سلامة الركاب للخطر.
وكان “المرور” أكّد أنه يتم تسجيل المخالفات المرورية بشكل عام خلال فترة من يومين إلى 5 أيام بعد رصدها.
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Source akhbaar24
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