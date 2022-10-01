“الصندوق العقاري”: استمرار إيقاف طلب صرف دفعات الإقراض المباشر

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أكّد صندوق التنمية العقارية اليوم (السبت)، استمرار إيقاف طلب صرف دفعات الإقراض المباشر، وفقاً للقرار الصادر بتاريخ 18 ربيع الأول 1443هـ الموافق 24 أكتوبر الماضي.

وأوضح الصندوق، أن الهدف من طلب توفير شهادة إتمام البناء هو ضمان جودة المباني، منوهاً إلى أن استمرارية الدعم تتطلب من المُستفيد توفير شهادة إتمام البناء.

ونوه إلى ضرورة توفير شهادة إتمام البناء لمنتج البناء الذاتي بحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من اكتمال البناء، وذلك خلال المهلة الزمنية (3سنوات) بدءاً من أول دفعة.



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Source akhbaar24

