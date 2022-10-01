شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - دياز يضع نجم جديد في قائمة الهلال لمباراة التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشار إلى أن الأرجنتيني رامون دياز، أدخل نجم الزعيم قائمة الهلال للمرة الأولى له من قدومه إلى صفوف الهلال في الشتاء الماضي، قادمًا من صفوف اتحاد جدة.

المالكي جاهز للتعاون

وفجرت صحيفة “الرياضية” مفاجأة نارية، مؤكدة أن دياز استقر على دخول عبدالاله المالكي سيتواجد في قائمة الهلال أمام التعاون، على أن يحظى بجزء ولو بسيط في المشاركة أمام الضيوف، وذلك لمساعدته على العودة بشكل تدريجي، بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي.

تعرف على تفاصيل إصابة المالكي

تعرف الدولي السعودي إلى إصابة قوية لقطه في الرباط الثبيتي أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي أمام اليابان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

الجدير ذكره.. خاض المالكي الأحد الماضي لقاء القادسية الكويتي في مهرجان اعتزال نواف الخالدي لمدة 23 دقيقة.

موعد مباراة الهلال والتعاون والقنوات الناقلة

وفي ذات السباق يقع التعاون ضيفًا على الهلال مساء الغد الأحد الموافق 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، فر صراع نارٍ بين الطرفين لحسن الثلاث نقاط.

وتبدأ ركلة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والثلث بتوقيت أبو ظبي.

على أن تُذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مجريات الدوري السعودي للمحترفين في نسختها الجارية 2022/2023.