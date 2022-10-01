شكرا لقرائتكم خبر عن كنو يفتح النار على الهلال.. ويؤكد:تلقيت عروض قوية للرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشعل المدافع السعودي محمد كنو نجم نادي الهلال الشارع الرياضي بتصريحات مثيرة يؤكد فيها عل تلقيه العديد من العروض القوية من أبرز الأندية السعودية خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك وفقًا لتصريحات نشرها موقع "winwin"، والتي نرصدها لحضراتكم في السطور التالية..

كنو يفتح النار على النصر بتصريحات نارية

أكد محمد كنو: "لم أشعر بالتقدير الكافي من مجلس إدارة الهلال، في يناير 2022، لذا وقع على عقود انتقاله إلى النصر، قبل أن يستجيب الرئيس فهد بن نافل، إلى الضغوطات الجماهيرية".

وواصل: إلى جانب النصر، تلقيت عروضًا رسمية، من 3 أندية أخرى في الدوري السعودي، هي الاتحاد، الاتفاق والأهلي".

وشدد محمد كنو: "أنه "حزن" بشدة، بعدما لم يقدم له نادي الهلال، عرضًا جيدًا من الناحية المادية، موضحًا أنه في نهاية الأمر، وافق على البقاء بـ8 مليون ريال سعودي فقط لا غير في السنة الواحدة، على الرغم من رغبته في الحصول على ما يتراوح بين 9 و9.5 مليونًا.

تفاصيل إيقاف محمد كنو مع الهلال وحرمان الزعيم من التعاقدات

وفي سياق منفصل تعرض محمد كنو للإيقاف 4 أشهر بخلاف توقيعه مع النصر وبعد ذلك قام بتجديد عقده مع الهلال، مما أدى ذلك إلى فرض تلك العقوبة القوية وحرمان الهلال من التعاقدات حتى الصيف القادم 2023.

موعد مباراة الهلال والتعاون القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المقرر أن يقع التعاون ضيفًا على الهلال مساء الغد الأحد الموافق 2 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والثلث بتوقيت أبو ظبي.