شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - النصر يحسم موقف علي لاجامي من كلاسيكو الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة السعودية عن موقف نجم النصر علي لاجامي من مباراة الفريق القادمة التي من المقرر أن تقام أمام الاتحاد، في كلاسيكو من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

لاجامي جاهز لـ كلاسيكو النصر والاتحاد

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن لاجامي جاهز لكلاسيكو الاتحاد بعدما شارك بشكل طبيعي في مران النصر اليومي، ولكن قرارا واحده أو غيابه عن مباراة الاتحاد من عدمه بتوقف في أيدي رودي جارسيا المدير الفني للفريق.

تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

وفي ذات السياق من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على النصر في كلاسيكو من العيار الثقيل يجمع بين الطرفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين بنسخته الجارية 2022/2023.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد الأحد في الدوري السعودي للمحترفين

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين النصر والاتحاد مساء الغد الأحد، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

قبل كلاسيكو الدوري السعودي.. موقف الاتحاد والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ترتكز كتيبة النصر في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق 3 فوز منذ انطلاق الموسم الجديد من البطولة، بينما يقع الاتحاد ثالثًا لدوري روشن حاملًا في رصيده 10 من النقاط.