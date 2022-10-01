شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة.. ثنائي النصر يغيب عن كلاسيكو الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد تقرير صحفي سعودي في الساعات الأولى من اليوم السبت الموافق 1 من شهر أكتوبر الجاري عن ضربة في صفوف نادي النصر، بعدما ثُبت غياب نجمي الفريق عن معركة الاتحاد المرتقبة في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين، مساء الغد الأحد.

ثُنائي النصر يغيب عن موقعة الاتحاد بسبب الإصابة

وفقًا لما أشارت إليه صحيفة الرياضية السعودية، فإن الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف مُستبعدان من لقاء الاتحاد القادم أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وجاء ذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي سابقًا، وعدم اكتمال الجاهزية الكاملة قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب أمام النصر، ليستمر النصر في افتقاد خدماتهم.

وفي سياق منفصل.. تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى مباراة الاتحاد والنصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 20222/2023، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجريات البطولة.

موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

يقع الاتحاد ضيفًا على النصر في ملعب مرسول بارك مساء اليوم الغد الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مجريات الكلاسيكو المرتقب بين النصر والاتحاد، وكذلك جميع مباريات البطولة في نسختها الجارية.

الجدير ذكره يرتكز الاتحاد في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يقع المركز الثالث برصيد 9 نقاط.