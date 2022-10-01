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تمكّن فريق بحثي يضم علماء من جامعات فرنسية وألمانية وبريطانية، من اكتشاف دليل جديد على وجود مياه على سطح المريخ، وذلك عبر تحليل بيانات أجهزة الرادار المثبتة على الغطاء الجليدي للكوكب الأحمر.

واستخدم العلماء، وفقاً لمجلة “يونيفرس ماغازين” الأمريكية، تلك البيانات لتحديد أنماط ارتفاع الغطاء الجليدي للمريخ، والتي تطابقت نتائجها مع نتائج نموذج حاسوبي لكيفية تأثير الماء تحت السطح.

وكشف تحليل البيانات عن وجود تموج سطحي بطول 10-15 كيلومتراً، عن الظاهرة التي أدّت إلى نشأة منخفضات ومرتفعات منحرفة على سطح الكوكب، وهو ما يشبه تلك التموجات المصاحبة لتكوّن البحيرات الجليدية على الأرض.



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Source akhbaar24

