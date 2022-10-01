مستجدات غـزو أوكرانيا.. عقوبات أمريكية جديدة ضد موسكو وهجـوم صاروخي على زابوريجيا

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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الجمعة)، بأن الغرب وراء تدبير انفجـارات نجم عنها تسرب الغاز في نورد ستريم، حيث تزامن ذلك مع فرض واشنطن عقوبات جديدة على روسيا عقب إعلان ضم 4 مناطق أوكرانية.

بوتين يتهم الغرب بالوقوف وراء تسرب نورد ستريم

اتّهم بوتين، الغرب بتدبير انفجـارات نجم عنها تسرب الغاز في عدة مواقع من خطوط أنابيب نورد ستريم التي تربط بين روسيا وأوروبا.

وقال إن الغرب انتقلوا إلى التخـريب عبر تدبير الانفجـارين في خطي أنابيب الغاز بقاع بحر البلطيق، مشيراً إلى أنهم بدأوا بتدمير البنى التحتية الأوروبية المرتبطة بالطاقة.

هجـوم صاروخي يستهدف قافلة في زابوريجيا

أسفر سقوط 3 صواريخ إس-300 قافلة كانت تتجمع في سوق للسيارات على أطراف مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، عن مقتـل ما لا يقل عن 30 مدنياً وإصـابة ما يقرب من 100 آخرين.

وكانت قافلة السيارات تستعد لمغادرة أراض أوكرانية لزيارة أقارب وتوصيل إمدادات أساسية في منطقة تحتلها روسيا، حيث نفت موسكو تعمُّد استهداف المدنيين ملقيةً اللوم على القوات الأوكرانية.

روسيا تستخدم الفيتو

استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” لإحباط قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا في مجلس الأمن الدولي، لإدانة إعلان روسيا ضم مناطق أوكرانية إلى أراضيها.

وصوتت 10 دول لصالح القرار من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بينما امتنعت الصين والجابون والهند والبرازيل عن التصويت، وكان صوت روسيا الوحيد المعارض للقرار.

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، حزمة واسعة النطاق من العقوبات تستهدف مئات الشخصيات والشركات الروسية، بما يشمل أعضاء في الهيئة التشريعية الروسية والجيش والبنك المركزي، محذرةً بفرضها على أي شخص خارج روسيا يقوم بدعم موسكو اقتصادياً وسياسياً.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات شملت 14 مسؤولاً في المجمع الصناعي العسكري الروسي، واثنين من قادة البنك المركزي، و278 عضواً في الهيئة التشريعية الروسية، بتهمة الضلوع في تنظيم الاستفتاءات ومحاولة ضم أراض خاضعة للسيادة الأوكرانية.



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Source akhbaar24

