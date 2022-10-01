“مدني الخرج” يخمد حريقًا في حشائش وأعلاف بمزرعة

︎ . المناطق_الرياض تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخرج، من إخماد حريق اندلع في حشائش وأعلاف بمزرعة، وبيّن الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم، أنه لم تسجل أي إصابات جراء الحريق. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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