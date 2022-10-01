كوبا تطلب من أمريكا المساعدة بعد قطع الإعصار إيان الكهرباء عن الجزيرة

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة إن حكومة كوبا قدمت طلبا نادرا للحصول على مساعدة طارئة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن تسبب الإعصار إيان في انقطاع الكهرباء عن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. واجتاح الإعصار إيان كوبا يوم الثلاثاء وسوى منازل بالأرض ودمر حقولا زراعية.

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