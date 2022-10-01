تلطيخ واجهة القنصلية الروسية في نيويورك بطلاء أحمر

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المناطق_أ ف ب

تعرضت القنصلية الروسية في نيويورك لتلطيخ بطلاء أحمر في وقت مبكر من أمس الجمعة في ما يبدو احتجاجا على موصلة الرئيس فلاديمير بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الشرطة إنها تلقت مكالمة طوارئ بعيد الواحدة والنصف فجرا أبلغت عن رش طلاء على واجهة القنصلية الواقعة في مانهاتن.

وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيق جار في “حادث التحيّز” المحتمل ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

وظهر الطلاء الأحمر اللامع قبل ساعات من إعلان بوتين ضمّ أربع مناطق أوكرانية.

وقالت روزي مورس، وهي متقاعدة تقطن في الحي القريب من القنصلية، إن الطلاء “يبدو وكأنه عمل فني”.

وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس “لكن المعنى هو التعبير عن شعورنا تجاه بوتين ولا يمكنني القول إنني لا أوافق” من فعلها.

وقال رومن باولين (34 عاما) أثناء مروره بجانب القنصلية “إنه تخريب ولكنه تعبير عن مدى وعي سكان نيويورك بأن بوتين يقتل الناس… هذا مبنى تاريخي ونحن في وسط نيويورك لكنني أتفق تماما مع الفنان الذي فعل ذلك”.

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Source almnatiq

