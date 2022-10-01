“الزكاة والضريبة” توضح آلية احتساب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الآلية التي يتم من خلالها احتساب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة. وبيّنت الهيئة، أنه يحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. أخبار قد تهمك ولفتت إلى أنه يتوجب التسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ وصول الإيرادات لحد التسجيل الإلزامي، مبينةً أنه يلزم على كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال.

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