كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب الساحل الشرقي يوم السبت، في رابع عملية إطلاق تقوم بها بيونجيانج خلال أسبوع مع تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أن أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات عسكرية مشتركة منذ نحو خمس سنوات وبعد زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.