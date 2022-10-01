شكرا لقرائتكم ترخيص موثوق على الأفراد يدخل حيز التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

ترخيص إلزامي

الرياض - محمد الوسيري - بدأ سريان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”. وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر” في إعلان ضمني عن بدء التفعيل “إعلانك موثوق”.

ويعتبر “موثوق” خدمة تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر الترخيص إلزاميًا لمزاولة الإعلانات للأفراد.

الالتزام بالشروط

وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع حددت مهلة لسريان القرار، مطالبة الأفراد ممارسي هذا النشاط بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 01 / 10 / 2022 تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.وتضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات، بما فيها التصنيف العمري.