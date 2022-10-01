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المستكشف الصغير بمعرض الرياض للكتاب

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الرياض - محمد الوسيري - أقامت هيئة التراث في المعرض الدولي للكتاب ٢٠٢٢، فعالية للطفل تحت مسمى “المستكشف الصغير”.

فكرة الفعالية

وتتمحور فكرة الفعالية حول وضع حوض رمل ليستكشف الطفل لمدة عشر دقائق فقط القطع الأثرية، وكذلك إحصائية لكل طفل تشمل: بيانات الطفل، والمقاسات، وماهية القطع الأثرية وعددها.

الأدوات المستخدمة

وكشف القائمون على الفعالية الأدوات المستخدمة لورشة عمل الطفل، وهي عبارة عن لبس حماية من الرمل، وقبعة لحماية الرأس، ونظارة لحماية العين من الرمل، وعدسة مكبرة لاستكشاف الطفل الآثار، وفرشة لتنظيف الآثار من الرمل، وكشاف يوضع في رأس الطفل وأدوات مساعدة لحفر الرمل وعلامات رقمية توضع للأثر المستكشف بالرمل، إضافة إلى المتر الذي يعد آخر مرحلة من مراحل البحث لقياس الأثر الذي استكشفه الطفل. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود هيئة التراث لنشر الوعي عن التراث الثقافي للطفل، وعلاقته بوطنه والمحافظة على التراث والآثار، وتعزيز مهارة وتنمية روح الإبداع لدى الطفل.

المستكشف الصغير بمعرض الرياض للكتاب - متابعات الخليج 365

المستكشف الصغير بمعرض الرياض للكتاب - متابعات الخليج 365

المستكشف الصغير بمعرض الرياض للكتاب - متابعات الخليج 365

  • # المستكشف الصغير
  • # معرض الرياض للكتاب
  • # معرض الكتاب
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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