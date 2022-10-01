شكرا لقرائتكم المستكشف الصغير بمعرض الرياض للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

فكرة الفعالية

الأدوات المستخدمة

الرياض - محمد الوسيري - أقامت هيئة التراث في المعرض الدولي للكتاب ٢٠٢٢، فعالية للطفل تحت مسمى “المستكشف الصغير”.وتتمحور فكرة الفعالية حول وضع حوض رمل ليستكشف الطفل لمدة عشر دقائق فقط القطع الأثرية، وكذلك إحصائية لكل طفل تشمل: بيانات الطفل، والمقاسات، وماهية القطع الأثرية وعددها.وكشف القائمون على الفعالية الأدوات المستخدمة لورشة عمل الطفل، وهي عبارة عن لبس حماية من الرمل، وقبعة لحماية الرأس، ونظارة لحماية العين من الرمل، وعدسة مكبرة لاستكشاف الطفل الآثار، وفرشة لتنظيف الآثار من الرمل، وكشاف يوضع في رأس الطفل وأدوات مساعدة لحفر الرمل وعلامات رقمية توضع للأثر المستكشف بالرمل، إضافة إلى المتر الذي يعد آخر مرحلة من مراحل البحث لقياس الأثر الذي استكشفه الطفل. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود هيئة التراث لنشر الوعي عن التراث الثقافي للطفل، وعلاقته بوطنه والمحافظة على التراث والآثار، وتعزيز مهارة وتنمية روح الإبداع لدى الطفل.