تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق حتى المساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من فرصة تساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الباحة، وتشمل “الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن “.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم والعرضيات وبني يزيد وقيا والشفا والطائف والقنفذة والليث والمظيلف “.

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3 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش”.

4 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والبرك والقحمة “.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من تبدأ من الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 8 مساءًا، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

يأتي هذا في الوقت الذي هطلت فيه أمطار على منطقة جازان، شملت محافظات عدد من المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المناطق الجنوبية والمرتفعات.