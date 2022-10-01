شاهد.. بوتين من الساحة الحمراء منفعلًا ويصرخ: “القوة معنا والنصر لنا”

محمد بن مسعود - الدمام - ظهر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في خطابه أمام خلال تجمع في الساحة الحمراء بوسط موسكو احتفالا بضم اربع مناطق اوكرانية، وهو منفعل ويصرخ وهو يلقي كلمته.

وقال الرئيس الروسي وسط آلاف من أنصاره: “القوة معنا والنصر لنا”، وأضاف: “أهلًا بكم في الوطن.. هؤلاء عادوا إلى وطنهم التاريخي”.

وأقامت روسيا احتفالات ضخمة بالساحة الحمراء في موسكو، بحضور عدد من المغنيين الروس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وقع صباح اليوم على مراسيم ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة.