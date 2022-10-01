الرئيس التنفيذي لهيئة المراجعين والمحاسبين يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء. وسأل المغامس الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير هذه البلاد، وأن يُديم الأمن والأمان على المملكة، مؤكداً أن سموه مصدر إلهام لشباب الوطن.

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