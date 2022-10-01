الإعصار إيان يصل إلى اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية

︎ . المناطق_د ب أ وصل الإعصار “إيان” إلى اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية عصر أمس الجمعة. وخلف “إيان” دمارا بامتداد ساحل جنوب غرب فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة وعبر الولاية كعاصفة استوائية. واكتسبت العاصفة قوة في وقت لاحق وأصبحت إعصارا أثناء اتجاهه إلى ساحل كارولينا. ومن المتوقع حدوث تأثيرات الإعصار وهبوب عواصف مهددة للحياة على ساحل كارولينا في وقت لاحق، وفقا لآخر توجيهات المركز الوطني للأعاصير. وأصبح إيان حاليا إعصارا من الفئة الأولى، وسوف يتحرك في الداخل وصولا إلى ولاية نورث كارولينا اليوم السبت. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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