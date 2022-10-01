ترخيص إعلانات المشاهير يدخل حيز التنفيذ.. وهذه شروط الحصول عليه

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دخل ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق” اليوم (السبت)، حيز التنفيذ والذي استحدثه مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ليصبح ضمن لائحة نظام الإعلام المرئي والمسموع.

ودعت الهيئة، الأشخاص الممارسين لهذا النشاط للحصول على الترخيص اللازم؛ تجنباً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية، مبينةً أن قيمة الترخيص 15 ألف ريال، وتستمر مدته لـ3 سنوات.

ولفتت إلى أن شروط الحصول على رخصة “موثوق” تتضمن الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي الصادرة من الهيئة، والالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات، والتعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة.

وشملت الشروط، التعهد بالتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فوراً ودون اعتراض عند طلب الهيئة، وكذلك التعهد بعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، كما يتطلب من غير السعودي التعهد بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.



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Source akhbaar24

