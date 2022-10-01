︎
.
دخل ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق” اليوم (السبت)، حيز التنفيذ والذي استحدثه مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ليصبح ضمن لائحة نظام الإعلام المرئي والمسموع.
ودعت الهيئة، الأشخاص الممارسين لهذا النشاط للحصول على الترخيص اللازم؛ تجنباً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية، مبينةً أن قيمة الترخيص 15 ألف ريال، وتستمر مدته لـ3 سنوات.
ولفتت إلى أن شروط الحصول على رخصة “موثوق” تتضمن الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي الصادرة من الهيئة، والالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات، والتعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة.
وشملت الشروط، التعهد بالتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فوراً ودون اعتراض عند طلب الهيئة، وكذلك التعهد بعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، كما يتطلب من غير السعودي التعهد بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر ترخيص إعلانات المشاهير يدخل حيز التنفيذ.. وهذه شروط الحصول عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.