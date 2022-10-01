︎
.
ظهر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في خطابه أمام خلال تجمع في الساحة الحمراء بوسط موسكو احتفالا بضم اربع مناطق اوكرانية، وهو منفعل ويصرخ وهو يلقي كلمته.
وقال الرئيس الروسي وسط آلاف من أنصاره: “القوة معنا والنصر لنا”، وأضاف: “أهلًا بكم في الوطن.. هؤلاء عادوا إلى وطنهم التاريخي”.
وأقامت روسيا احتفالات ضخمة بالساحة الحمراء في موسكو، بحضور عدد من المغنيين الروس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وقع صباح اليوم على مراسيم ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بوتين من الساحة الحمراء منفعلًا ويصرخ: “القوة معنا والنصر لنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.