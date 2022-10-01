بالفيديو.. رئيس نادي الطائي يكشف حقيقة استخدام “الرقية الشرعية” لتحصين اللاعبين قبل المباريات

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رد رئيس نادي الطائي، تركي بن عبدالمحسن الضبعان، عن سؤال أحد المتابعين بشأن استخدام “الرقية الشرعية” قبل خوض المباريات.

وأوضح الضبعان، خلال لقاء ببرنامج “كورة روتانا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن هذا الكلام غير صحيح، وقال إنه من غير المعقول أدخل اللاعبين في دوامة نفسية.

وأضاف أن السؤال يقول “لازال” وهو من الأصل لم يحدث ذلك، مشيرًأ إلى أن فيديو قديم من “غرفة الملابس” مازال يلاحقه، مؤكدًا أن قراءة الدعاء ما فيه مشكلة.

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Source almnatiq

