“التجارة”: حلان لتعزيز موثوقية المتجر الإلكتروني.. بينهما إصدار وثيقة العمل الحر

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أكدت وزارة التجارة، أن هناك حلين لتعزيز موثوقية المتجر الإلكتروني وإدراجه ضمن المتاجر المُعتمدة.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن تعزيز موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال إصدار سجلك التجاري إلكترونياً، أو إصدار وثيقة العمل الحر عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ولفتت إلى أنه يمكن التحقق من المتاجر الإلكترونية المُسجلة من قبل الجهات المعنية في منصة معروف.
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Source akhbaar24
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