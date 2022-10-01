تصل إلى 5 آلاف.. شاهد.. مسؤول في غرفة” القصيم” يكشف عن متوسط سعر متر العقارات في شمالي بريدة

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كشف رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني في غرفة القصيم عمر العمري، عن متوسط أسعار متر العقار السكني والتجاري في شمالي بريدة.

الاستثمار العقاري وقال خلال لقاء له مع قناة ” الإخبارية”، أن القصيم منطقة واعدة في مجال الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن الفرص متزايدة سواء على العقار التجاري أو السكني. عدد المستحقين وتابع، حسب إحصائية لفرع الإسكان بالقصيم خلال ال 3 أعوام الماضية، كان عدد المستفيدين يفوق ال 45 ألف مستفيد، وهذا العام يوجد على قائمة الاستحقاق أكثر من 26 ألف مستحق. برامج الإسكان وأردف، هذه الأرقام تشير إلى الطلب المتزايد على القطاع السكني، وتعتبر فرصة متزايدة أو سانحة للمستثمرين في القطاع العقاري، وأيضا المستفيدين من برامج الإسكان والدعم الذي تقدمه الحكومة في توفير السكن حيث أن رؤية 2030 تنص على زيادة عدد تملك المواطنين للسكن بنسبة 70%. متوسط الأسعار وحول متوسط أسعار المتر في منطقة القصيم للأراضي السكنية، قال يصعب الحديث عن أرقام في مدينة أو محافظة حيث تختلف الأرقام في المكان الواحد حسب الجهة أو الموقع الجغرافي للمخطط وغيرها. وأضاف، لكن على سبيل المثال حين أتحدث عن المخططات المهولة في شمالي بريدة فإن أسعار المتر السكني تبدأ من 1300 ريال إلى 1600 ريال، وأسعار المتر التجاري تبدأ من 3000 ريال إلى5000 ريال.

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Source almnatiq

