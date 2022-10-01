شكرا لقرائتكم خبر عن قبل كلاسيكو الاتحاد.. رابطة الدوري السعودي تصدم النصر بهذا القرار! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية السعودية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى صدمة للنصر قبل مواجهة الاتحاد المقرر أن تقام مساء الغد الأحد الموافق 2 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "الرياضية" السعوديةر، فإن رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت طلب النصر في خطاب رسمي، بعدما طلبت الإدارة النصراوية عرض مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتحاد غذا على الشاشة الوسطى في ملعب "مرسول بارك".

رابطة الدوري السعودي للمحترفين ترفض طلب النصر

وجاء ذلك بسبب رفض لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب خوفها من احتقان الجماهير في المدرجات عقب إعادات حكام الـ VAR.‏

كما وطلب النصر في خطابه المرسل إلى رابطة الدوري السعودي الموافقة على استخدام الدخان البارد 802 خلف المرميين بعد الأهداف، واستخدام الشاشة لعرض الجوائز بين شوطي المباراة، والتي تم الموافقة عليهم.

النصر يتحدى الاتحاد

وفي ذات السياق.. يقع الاتحاد ضيفًا على النصر في كلاسيكو من العيار الثقيل والذي يسعى الطرفين إلى حسم الثلاث نقاط، وخاصة النصر الذي يتطلع إلى فرض هيمنته على الدوري السعودي باستعداه انتصاراته على العميد.

موعد كلاسيكو النصر والاتحاد القنوات الناقلة

يحتضن ملعب مرسول بارك جميع أحداث المباراة المرتقبة بين الاتحاد والنصر والتي تقام مساء الغد الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع مجريات اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مجريات دوري روشن السعودي خلال الموسم الجاري بشكل حصري.

موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يقع النصر في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بينما ترتكز كتيبة البرتغالي نونو سانتو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.