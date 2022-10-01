شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موقف حجازي من كلاسيكو النصر والاتحاد.. تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي عن موقف المدافع المصري أحمد حجازي من كلاسيكو النصر والاتحاد القادم في الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال أداؤه مهمته مع المنتخب خلال فترة التوقف الدولي.

تفاصيل إصابة حجازي مع المنتخب المصري



تعرض حجازي إلى كدمة بسيطة والتي أثرت على غيابه عن تدريبات العميد يوم الخميس الماضي، في الاستعدادات التي خاضها الاتحاد ضمن استعدادت مواجهة النصر المرتقبة.

الكشف موقف حجازي من المشاركة في كلاسيكو النصر والاتحاد

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن حجازي أصبح جاهزًا للمشاركة أمام النصر بعدما ظهر في تدريبات العميد اليوم بشكل طبيعي، كما وأدى الحصة التدريبية باتفاق.

وتتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى كلاسيكو من العيار الثقيل يجمع بين النصر والاتحاد يوم الأحد "غدا" الموافق 2 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز ما يخص مباراة النصر والاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي كالتالي..

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية كالعادة جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وكذلك مجريات البطولة بأكملها بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.