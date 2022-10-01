اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 288 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 316 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3480، أظهرت تسجيل 288 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 316 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 676040.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 2999 حالة، منها 23 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى.