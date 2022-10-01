أدبي جدة يبرزُ أكثرَ من 300 إصدار أدبي بمعرض الرياض الدولي للكتاب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أبرزَ النادي الأدبي الثقافي بجدة أكثرَ من ٣٥٠ إصدارًا منوَّعا خلال مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث تمثَّلت الإصدارات في دواوين شعر, وقصص , وروايات , ودراسات أدبية, وكتب نقدية, وفكرية, ودوريات النادي, وأكثر من ٣٠ إصداراً جديداً, إضافة إلى مشاركة النادي بمجموعة من سلسلة الأدب السعودي من مشروعه لطباعة البحوث العلمية المهتمة بالأدب السعودي.
وأكدَ رئيس لجنة المطبوعات بالنادي الدكتور عبدالرحمن السلمي, حرص النادي على مشاركاته من خلال تنوع مطبوعاته ما بين كتب متخصصة في الأدب السعودي, وفي الإبداع شعراً, ونثراً وكتب أخرى متخصصة في النقد، مضيفاً أن النادي أقام ركن مخفَّض لبعض الكتب، حيث تتجاوز مطبوعات النادي أكثر من 500، بين كتاب ومجلة، ولديه خمس مجلات مشهورة ومنتشرة على مستوى العالم وهي علامات في النقد ونوافذ في الترجمة، وعبقر في الشعر والراوي في السرد.
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