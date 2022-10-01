50 رقمًا قياسيًا عربيًا في كتاب غينيس

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت غينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم، عن نسخة كتابها السنوي 2023 في مختلف أنحاء العالم. وطغى على ثيمة هذا العام الأرقام القياسية المتعلقة بالأرض والفضاء، واحتفل الكتاب بـ50 رقمًا قياسيًا عربيًا.

وقال كريج جلينداي – رئيس تحرير كتاب غينيس للأرقام القياسية: «رصدنا نحو 40 ألف طلب تلقيناها هذا العام لنحضر نسخة غينيس للأرقام القياسية 2023. لا يزال الناس من جميع مناحي الحياة مفتونين بالقدرات الخارقة، وقد تلقينا طلبات من جميع أنحاء الكوكب وحتى من الفضاء! وهذا ما جعل ثيمة هذا الإصدار الجديد تحمل عنوان «من خارج هذا العالم».

من الإمارات، رصد الكتاب جملة من المبادرات الإنسانية، أبرزها إنجاز حملة أجمل شتاء في العالم من خلال مبادرة «لنجعل شتاءهم أدفأ»، التي حققتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وشركاؤها وصانع المحتوى حسن سليمان «أبوفلة»، وإنجاز أكبر تبرع لعلاج مريض حققته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيمة فاقت 8 ملايين درهم إماراتي (حوالي 2.2 مليون دولار)، وإنجاز جمعية الإمارات للأورام لأكثر عدد من أشرطة التوعية التي يتم صناعتها خلال ساعة.