بعد معاناة مع المرض.. وفاة اللاعب السعودي خالد الزيلعي

محمد بن مسعود - الدمام - خيّم الحزن أمس الجمعة على الوسط الرياضي السعودي، بعد وفاة اللاعب السعودي خالد الزيلعي، بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري.

ونعت الجماهير الرياضية في السعودية اللاعب الزيلعي، مقدمين أحر التعازي وأصدق المواساة لعائلته وللوسط الرياضي كافة.

يُذكر أن الزيلعي من مواليد 16 مايو 1987، وهو لاعب خط وسط، والتحق بناديي أبها والنصر، إذ حقق 3 ألقاب مع الأخير، بينما في يونيو 2020 أصيب بمرض التصلب الجانبي الضموري.

ومثّل الراحل على مدار مسيرته فريقي أبها والنصر من 2009 إلى 2016، ثم أعير للتعاون وانتقل بعدها إلى فريق الفيصلي والباطن والرائد وأبها، وأخيرًا فريق العين السعودي.

كذلك يُعد أحد أعضاء فريق النصر المتوّج مرتين تواليًا بالدوري السعودي للمحترفين في عامي 2014 و2015.

وخاض الزيلعي 8 لقاءات دولية بقميص المنتخب السعودي ما بين 2010 و2012.