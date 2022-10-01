أمطار على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت محافظات صبيا ، وأحد المسارحة ، وصامطة ، والحرث ، والعارضة، والعيدابي، ، وهروب والمراكز والقرى التابعة لها. جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.

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