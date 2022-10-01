البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تربوياً في مدينة كابل بأفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
دانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تربوياً في مدينة كابل بأفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
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