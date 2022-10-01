أول حاكم عربي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي بعد ضم 4 مناطق أوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قالت وكالة الأنباء البحرينية، إنه جرى اتصال هاتفي بين حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الإتحادية الصديقة.

وخلال الاتصال تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية و المتنامية بين البلدين وبحث الأوضاع والتطورات المستجدة على الساحات الإقليمية والدولية.

كما تم التأكيد على أهمية تكاتف جهود الجميع لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الدول وأمنهما القومي.

وتناول الاتصال موضوع الالتزامات مع مجموعة OPEC+ وأهمية الاستمرار في التنسيق والالتزام بقرارات المجموعة.

وأكد الملك على أهمية تفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية، للوصول الى السلام والنماء للجميع.

أخبار قد تهمك

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، في خطوة تاريخية طال انتظارها من سكان هذه المناطق.

وقال الرئيس بوتين إن المواطنين في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا، وهذا حقهم.