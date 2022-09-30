شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تؤكد إرتباط البلايلي بالإنتقال إلى الزمالك فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية أن النجم الجزائري يوسف البلايلي معروض من قبل بعض الوكلاء للإنتقال إلى الزمالك المصري فى الصيف الجاري، يأتي ذلك فى ظل بحث الزمالك عن التعاقد مع صفقة أجنبية أخيرة، الشئ الذي يؤخر الإعلان الرسمي لصفقة سامسون، تحسبًا للتعاقد مع صفقة سوبر فى الفترة الحالية.



عوائق عديدة تمنع الزمالك من ضم البلايلي

ويواجه نادي الزمالك العديد من العوائق للتعاقد مع اللاعب، يأتي على رأسها حجز ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، على أرصدة نادي الزمالك فى البنوك، مما يعني عدم وجود سيولة مادية من أجل الوصول مع اللاعب لصيغة إتفاق حول تعاقده السنوي مع الفارس الأبيض.

كما أن الفريق الأبيض يواجه مشكلة أخري قبل التفاوض مع البلايلي، متعلقة بعدد المحترفين داخل الفريق، حيث أن الفريق الأبيض أصبح يمتلك خمس محترفين بعدما حسم صفقة سامسون، بالرغم من عدم الإعلان الرسمي عن اللاعب، ولكن انتشرت فى الآونة الأخيرة صور للاعب خلال جلسة التصوير الخاصة بتقديمه.



كيف سيكون مصير سامسون مع الزمالك؟

وتتجه النية داخل نادي الزمالك إلى خروج اللاعب على سبيل الإعارة فى الفترة الحالية، خاصة أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مصمم على التعاقد مع صفقة أجنبية آخري، والأقرب حتى هذه اللحظة الإتجاه نحو المدرسة اللاتينية، وإستبعاد فكرة ضم البلايلي للفريق، خاصة فى ظل أفتعال اللاعب للأزمات فى جميع الأندية التي لعب لها.