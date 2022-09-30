شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة| نجم الكرة المصرية يفتح النار على موسيماني.. واستعدادات قوية من الراقي لمواجهة جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي اليوم الجمعة الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك يأتي في السطور التالية..

نجم الكرة المصرية يفتح النار على موسيماني بتصريحات مثيرة

رد محمد بركات نجم المنتخب المصري والأهلي السابق، على تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي جدة، والسابق للمارد الأحمر بشأن نجاحه في إعادة الألقاب القارية للأهلي المصري أثناء تدريب الفريق.

وقال بركات عبر برنامجه الريمونتادا بقناة المحور:"في البداية مهمة موسيماني ليست سهلة مع أهلي جدة الفريق العريق الذي تشرفت بارتداء قميصه موسم 2002-2003، وكان هبوطه صدمة للجميع".

وواصل: "الأهلي جعل اسم موسيماني أكبر في مجال التدريب، وساعده على تحقيق النجاحات، لو درب موسيماني أي فريق آخر لما حقق نفس النجاحات".

وتابع: "موسيماني أيضًا خسر بطولات مهمة مثل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية والدوري المصري".

واختتم:" موسيماني ترك الفريق فنيًا في حالة ليست جيدة، ولم يمنح من يستحقون من اللاعبين، الفرصة مثل حسام حسن، وهو ما أثر فنيًا على الأهلي".

في سياق منفصل أعلن الأهلي السعودي سابقًا تعاقده مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ليتولى إدارة تدريب الفريق خلال الفترة الجارية، وذلك يأتي بعقد سارٍ حتى نهاية الموسم الجاري 202/2023.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى والقنوات الناقلة

يقع الأهلي ضيفًا على جدة مساء الأربعاء القادم الموافق 5 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي، وفي ديربي من العيار الثقيل.

وتنطلق مجريات اللقاء في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على موقف أهلي جدة في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي بالدرجة الأولى

تقع كتيبة الراقي في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي بالدرجة الأولى برصيد 8 نقاط، بعد تحقيق انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة.

موقف جدة في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي بالدرجة الأولى

يقع جدة خلفًا للأهلي في المركز السابع برصيد 8 نقاط، بعد 5 جولات خاضها في مسابقة دوري يلو حتى الآن.