شكرا لقرائتكم حضور لافت بمهرجان حلوة بقعاء للتمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

حراك اقتصادي:

الرياض - محمد الوسيري - سجل مهرجان “حلوة بقعاء” للتمور في محافظة بقعاء شمال شرق منطقة حائل 90 كم، حضوراً لافتاً ومميزاً من الزوار القادمين من حائل وخارجها، حيث بلغ عدد زواره خلال الأربعة أيام الماضية قرابة 15 ألف زائر منذ انطلاق المهرجان.وتصدرت حلوة بقعاء الحراك الاقتصادي في قائمة الأكثر مبيعاً بالمهرجان بنسبة 90% من المبيعات، وفي أسعار تتراوح ما بين 400 إلى 800 ريال لثلاثين كيلو منها، تتنوع وتتفاوت فيه درجة المنتجات المعروضة من أجود أصناف التمور بالمحافظة، وتؤكل بحالاتها المختلفة “بسرًا، رطبًا، أو تمرًا، أو كنزًا”، التي تنضج في منتصف شهر سبتمبر من كل عام وهي آخر النخيل حصادًا في المنطقة.

إيرادات ضخمة:

وبلغت إيرادات مهرجان التمور في المحافظة قرابة 300 ألف ريال خلال الأيام الأربعة الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات في الأيام المقبلة. كما بلغ عدد الشحنات البريدية التي أرسلها بريد بقعاء “سبل” أكثر من 30 شحنة بريدية داخل وخارج المملكة. يذكر أن مهرجان التمور “حلوة بقعاء” انطلق يوم الثلاثاء الماضي، ويستمر حتى الاثنين المقبل، وذلك في مقر الاحتفالات التابع لبلدية محافظة بقعاء، التي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل.