اخبار الرياضه السعوديه تجديد العضويات السعودية في «الأولمبية الدولية»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، تجديد العضويات السعودية الثلاث في اللجنة الأولمبية الدولية للأعوام الأربعة القادمة، بالإضافة لعضوية رابعة جديدة للمملكة اليوم.
وجاء تمديد العضويات للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية كعضو في لجنة التسويق، وعضوية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائباً للرئيس في لجنة الشؤون العامة والمسؤولية الاجتماعية، ومنح عضوية جديدة للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان كعضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تتمثل في لجنة الاستدامة والإرث، إضافة إلى تجديد عضويتها في لجنة المساواة والتنوع والشمول، ولجنة التنسيق لأولمبياد بريزبن 2032م.
وتأتي إضافة وتجديد العضويات للمملكة في اللجنة الأولمبية الدولية، أكبر وأهم منظمة رياضية بالعالم، ضمن إطار تعزيز ورفع عدد الكوادر السعودية في المنظمات الدولية، بما يتماشى مع النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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