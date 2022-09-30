سمو وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض ألف “الثقافة من أجل السلام”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
شارك صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في افتتاح معرض التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف) الذي حمل عنوان “الثقافة من أجل السلام”، الذي أُقيم ضمن فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكلت 2022) الذي تستضيفه العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2022م.
ويسلط “معرض ألف” الضوء على بعض مواقع التراث العالمي التي تعرضت للخطر بسبب النزاعات، ويقدم عرضاً لكيفية قيام مشاريع حماية التراث بإيجاد فرص عمل وتعزيز التماسك المجتمعي.
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