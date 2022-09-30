محمد بن مسعود - الدمام - قال إبراهيم تراوريه، وهو قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني اليوم الجمعة إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور، وأغلق الحدود حتى إشعار آخر. المصدر: العربية

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – جيش بوركينا فاسو يطيح بالرئيس ويحل الحكومة ويغلق الحدود حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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