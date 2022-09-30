“التعاون الإسلامي” تؤكد دور الترجمة في التنمية وتعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تقديرها لدور المترجم في تعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب، وتسهيل الحوار فيما بينها, وذلك بمناسبة اليوم العالمي للترجمة الذي يصادف 30 سبتمبر من كل عام بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشادت الأمانة العامة, بالجهود الكبيرة التي ظل المترجمون يبذلونها منذ إنشاء المنظمة لتذليل الصعوبات اللغوية والثقافية التي تعترض التواصل بين الدول الإسلامية في شتى الفعاليات التي تنظمها المنظمة وتشارك فيها, داعيةً بهذه المناسبة إلى تعزيز المبادرات الرامية إلى النهوض بالمؤسسات التي تعنى بالترجمة وتدريسها في العالم الإسلامي.
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