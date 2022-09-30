بدء تطبيق الغرامات على من لم يلتزم بتسوير أرضه الفضاء.. والكشف عن الطرق المستهدفة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه سيتم اعتباراً من الغد (السبت)، تطبيق الغرامات على من لم يلتزم بتسوير أرضه الفضاء الواقعة، ضمن نطاق المرحلة الأولى من المبادرة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري، مبينة أن العقوبة تصل إلى 100 ريال لكل متر طولي وتتكرر في حال عدم الالتزام بالتسوير.

وأوضحت الأمانة أن الطرق المستهدفة من المبادرة تشمل: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي حتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح.

كما تتضمن المبادرة طريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة، وطريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة حتى تقاطع طريق الملك خالد، إلى جانب طريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب حتى مخرج الدائري الثاني.