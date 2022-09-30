استشاري يحذر من وقف أدوية السيولة دون استشارة الطبيب

محمد بن مسعود - الدمام - حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من وقف أدوية السيولة دون الرجوع إلى الطبيب حتى في حالة العمليات الجراحية.

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