عاجل.. جيش بوركينا فاسو يطيح بالرئيس ويحل الحكومة ويغلق الحدود حتى إشعار آخر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أطاح جيش بوركينا فاسو يطيح بالرئيس، وحل الحكومة، وأغلق الحدود حتى إشعار آخر، بحسب العربية.
قالت حكومة بوركينا فاسو، الجمعة، إن الوضع المتوتر في البلاد، يتربط بـ”أزمة داخلية في صفوف الجيش”، حي انتشرت القوات العسكرية على الطرقات الرئيسية، بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة في بوركينا فاسو ليونيل بيلجو إن “المحادثات متواصلة من أجل التوصل إلى تسوية من دون مشاكل”، بعدما سمعت أصوات إطلاق نار صباحا.
كانت وسائل إعلامية أفادت بسماع دوي إطلاق نار كثيف في المعسكر الرئيسي للجيش، وبعض المناطق السكنية في عاصمة بوركينا فاسو في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.
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وأكد شهود عيان سماع طلقات نارية في الحي الذي يضم القصر الرئاسي، ومقر المجلس العسكري الذي تولى السلطة في يناير الماضي.
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