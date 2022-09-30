الهلال يواصل تحضيراته لمواجهة التعاون في دوري روشن

︎

.



أجرى فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، مرانه الرئيس، استعدادا لمواجهة التعاون، مساء الأحد في الجولة الخامسة بدوري روشن.

وبدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وشرح المدرب رامون دياظ عددا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب.

والتحق اندري كاريلو في التدريبات الجماعية، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، واختتم المران بتدريبات متنوعة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

