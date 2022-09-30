يبدأ غدًا.. بيان عاجل من أمانة الرياض بشأن تطبيق غرامات عدم تسوير الأرض الفضاء

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المناطق ـ متابعات

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أن يوم غد السبت يبدأ تطبيق الغرامات على من لم يلتزم بتسوير أرضه الفضاء.

وأوضحت أن الغرامات ستوقع على من لم يلتزم بتسوير أرضه الفضاء الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من المبادرة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأكدت في بيان نشرته على حسابها في “تويتر”، أن مخالفة عدم التسوير وعقوبته تصل إلى 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر في حال عدم الالتزام بالتسوير.

وأشارت إلى أن الطرق المستهدفة في المرحلة الأولى من مبادرة تسوير الأراضي في المدينة،هي:

1 – طريق الإمام عبد الله من سعود بن عبد العزيز من تقاطع الدائري الشرقي وحتى تقاطع طريق الجنادرية.

2 – طريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة.

3 – طريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع طريق الملك خالد.

4 – طريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبد المطلب وحتى تقاطع مخرج الدائري الثاني.

5 – طريق الملك عبد الله من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح.

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Source almnatiq

