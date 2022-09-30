عوضاً عن الحقن المؤلمة.. اختراع كبسولة تنقل الإنسولين إلى أمعاء مرضى السكري

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طوَّر علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كبسولة روبوتية لتوصيل الدواء، يمكن أن تحل محل الحقن المؤلم المتعدد لمرضى السكري، وتوصل الإنسولين مباشرة إلى الأمعاء.
وتسهم هذه التقنية في تقديم المضادات الحيوية؛ مما يوفر الأمل في محاربة الجراثيم الخارقة بالأدوية عن طريق الفم، فيما يعد تناول العلاجات عن طريق الفم أكثر أماناً وملاءمة وأقل تدخلاً، بالنسبة للمرضى والأطباء؛ لكن الأدوية التي يقع تناولها عن طريق الفم غالباً لا تستطيع تحمل حمض المعدة قبل توصيل حمولاتها للتأثيرات المقصودة، وهذا ما يجعلها أقل فعالية.
وبعد إجراء اختبارات على التقنية زادت نفاذية الإنسولين أكثر من 10 أضعاف، فيما شوهدت نتائج مماثلة لفانكومايسين؛ وهو مضاد حيوي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد عادة.
من جهته، أكد المؤلف الرئيسي الدكتور جيوفاني ترافيرسو، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، أن الببتيدات والبروتينات تعد عقاقير مهمة.
وأضاف أن البيئة المتدهورة للجهاز الهضمي وسوء الامتصاص يحد من القدرة على إعطاء هذه الأدوية عن طريق الفم.
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Source akhbaar24
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