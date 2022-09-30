عام / أمانة الرياض: أطلقنا 8 مبادرات للتمكين الرقمي لأعمالنا منذ بداية 2022

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الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسكشفت أمانة منطقة الرياض أنها أطلقت 8 مبادرات في إطار التمكين الرقمي لأعمال الأمانة منذ بداية العام 2022؛ تعزيزًا لتنافسية المدينة دولياً، تمشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مؤكدة استمرارها في اتخاذ التدابير اللازمة لجعل العاصمة مدينة ذكية يتمتع سكانها بجميع الخدمات الإلكترونية في شتَّى مناحي حياتهم.وقفزت المملكة 39 مرتبةً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، كأفضل الدول تقدماً في دول مجموعة العشرين، لتحقق الرياض المرتبةَ الرابعةَ عالمياً في المجالات التقنية وتطبيقاتها، ضمن النطاق المرتفع جدًا من بين 190 مدينةً حول العالم.وأوضحَت الأمانة أن مبادرة تطوير إستراتيجية التحوُّل الرقمي والمدن الذكية، هدفت إلى رفع الإمكانات التقنية في أمانة منطقة الرياض، وزيادة كفاءتها، وبناء نموذج عمل مؤسسي يواكب تطلعاتها، فيما نجحت مبادرة تحسين نماذج الأعمال للخدمات البلدية في إطلاق 89% من الخدمات المستهدفة ضمن مشروع التحول الرقمي “الرياض أنموذجاً”.واستهدفت مبادرات التمكين أيضاً الربط مع الجهات الشريكة لتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تطوير حلول تقنية لإدارة عملية نقل مخلفات البناء والحفريات وتنظيم العرض والطلب ما بين شاحنات النقل، في حين جاءت مبادرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة البلدية لرصد أعمال التشوُّه البصري عبر المصورات الجوية، ورمي مخلفات البناء في الأحياء.كما بادرت الأمانة إلى زيادة أعداد المستفيدين من خدماتها الإلكترونية بواقع 53% متجاوزًا بذلك 714,858 مستفيدًا، إضافة إلى العمل على تفعيل نماذج لاستثمار البيانات بهدف دعم التنمية الحضرية في المدينة، بالتعاون مع شركة ريمات الرياض للتنمية، فضلًا عن إطلاق منصة أفكار للسكان التي نتج عنها دراسة أكثر من 1441 مميزة تقدم بها سكان المدينة.//انتهى//22:44ت م0101

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